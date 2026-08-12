Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର: ବର୍ଷକରେ କମିଗଲା ୯,୮୬୬ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ

ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର: ବର୍ଷକରେ କମିଗଲା ୯,୮୬୬ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ

ଦେଶର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪-୨୫ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ କମିଲା ୯,୮୬୬ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦେଶ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:32 PM IST
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର: ବର୍ଷକରେ କମିଗଲା ୯,୮୬୬ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate: ୧୦ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡରେ ସୁନା! ରୂପା ଦର ବି ଆକାଶଛୁଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
2
3
4
5