/ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର: ବର୍ଷକରେ କମିଗଲା ୯,୮୬୬ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୋକସଭାରେ ତଥ୍ୟ

Government Schools: ଦେଶର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୪-୨୫ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ କମିଲା ୯,୮୬୬ ସ୍କୁଲ
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ୮ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୮୦୬ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ୮ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୯୪୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୯,୮୬୬ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧.୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ବୋଲି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଡିଏମ୍କେ ସାଂସଦ ଟିଆର୍ ବାଲୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପଛରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଦାୟୀ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ନଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରିଥିଲେ।
ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେବଳ ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କେତେଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ଅଲଗା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।
କାହିଁକି କମିଲା ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା?
ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମିଯିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ମିଶାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ମେଘାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ
ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମେଘାଳୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ୨,୧୭୪ଟି ସ୍କୁଲ କମିଛି।
ଏହା ପରେ ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ୧,୯୬୧, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୧,୪୪୬, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧,୦୪୩, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୬୧୫, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୫୮୭, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୪୭୩, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୩୫୭, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୨୫୯ ଏବଂ ଆସାମରେ ୨୦୯ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କମିଛି।
କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା
ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା କମିନାହିଁ। ବିହାରରେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୬,୮୦୩ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬,୯୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ୪୩,୮୩୬ରୁ ବଢ଼ି ୪୩,୮୫୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବରରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କମିଛି ୮୬ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର
ୟୁଡାଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩-୨୪ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୮୬ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଖିଲେ ମୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା
ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 'ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା' ଏବଂ 'ପିଏମ୍ ପୋଷଣ' ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଦେଶର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ଧାରାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।