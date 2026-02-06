Agni-3: ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୩ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Advertisement
Agni-3: ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ITR) ରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ‘ଅଗ୍ନି-୩’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। 

Feb 06, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ITR) ରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ‘ଅଗ୍ନି-୩’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

କାହିଁକି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ଆଜିର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ଅଗ୍ନି-୩ ର ବିଶେଷତ୍ୱ:

  • ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା: ଏହା ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିସାଇଲ୍।
  • ଦୂରତା: ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ରୁ ୩,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁର ଶିବିରକୁ ସହଜରେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ।
  • ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ: ଏଥିରେ କଠିନ ଇନ୍ଧନ (Solid Fuel) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରେ— ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଧନ ସରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟି ଆପେ ଆପେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମିସାଇଲକୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସହ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଶର ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।

