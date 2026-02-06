Agni-3: ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୩ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Agni-3: ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ITR) ରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ‘ଅଗ୍ନି-୩’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ITR) ରୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ‘ଅଗ୍ନି-୩’ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ଆଜିର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଅଗ୍ନି-୩ ର ବିଶେଷତ୍ୱ:
ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଶର ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।