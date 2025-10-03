Advertisement
PoK ରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଉପରେ ଭାରତର ଜାରି କଲା ବୟାନ

MEA on PoK Violence: ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ହିଂସା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅବିଚାରିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:19 PM IST

MEA on PoK Violence: ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ହିଂସା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅବିଚାରିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଓକେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମୁଜାଫରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଲମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଜାଫରାବାଦ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି।

କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର?
ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବାଦର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଦମନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ବଳପୂର୍ବକ ଏବଂ ଅବୈଧ କବଜା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂସାଧନର ରୀତିମତ ଲୁଟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ।"

ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ବୟାନ
ନିକଟରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ କାନାଡାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏନଏସଏ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାନାଡାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ପରାମର୍ଶଦାତା ନାଥଲି ଡ୍ରୋଇନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।"

