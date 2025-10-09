Advertisement
ଏଆଇକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନର ଗୁରୁତ୍ୱ: ବ୍ରିଟେନରେ ସୁରକ୍ଷା, ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ

  •  ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିଜୟ ସହଭାଗୀତା ମଡେଲ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଆଇ ଏବଂ ଫିନଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁକେର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ଭାରତର ସ୍କେଲ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବ। ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 

କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍‍ ବେଶ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଏଆଇକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷ ଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛିବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ୍‍ ବୈଶ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ସାମ୍ବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ଏଆଇର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବାବଦରେ ଭାରତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟ ୨୦୨୫’କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିଜୟ ସହଭାଗୀତା ମଡେଲ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଆଇ ଏବଂ ଫିନଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁକେର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ଭାରତର ସ୍କେଲ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବ। ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟେନ-ଭାରତ ଫିନଟେକ୍ କରିଡର ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସ୍କେଲିଂ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ GIFT ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଲାଭ ସର୍ବାଧିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଶକ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ସହର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଶ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ’ରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦେଇଥିବା  ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫିନଟେକ୍ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହାମାରୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆର୍ଥିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ଅଗ୍ରଣୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପରିବେଶ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କ୍ରିସ୍ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ, ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

"ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ଏବଂ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି" ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବା ସହିତ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛି - ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା - ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଭାରତ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିଛି। "ଆଜିର ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ" ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ।

ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସୁଗମ କରିଛି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏବେ ଭାରତର ସୁଶାସନର ମଡେଲ ପାଲଟିଛି। ଏହି ମଡେଲରେ, ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ କିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ସୁବିଧାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନୁହେଁ , ବରଂ ସମାନତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

"ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି", ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ , ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏହାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛି। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଜେଏଏମ୍ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି - ଜନଧନ, ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଇଥିଲ। କେବଳ ୟୁପିଆଇ ପ୍ରତି ମାସରେ କୋଡ଼ିଏ ବିଲିୟନ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହାର କାରବାର ମୂଲ୍ୟ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ଶହେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ କେବଳ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (ୟୁପିଆଇ), ଆଧାର ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଭାରତ କ୍ୟୁଆର, ଡିଜିଲକର୍, ଡିଜିଯାତ୍ରା ଏବଂ ସରକାରୀ ଇ - ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ (ଜିଇଏମ୍) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଉଲ୍ଳେଖ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଖୋଲା ପାରିବେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଏନଡିସି - ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କମର୍ସ - ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓସିଇଏନ୍  - ଓପନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସକ୍ଷମ ନେଟୱାର୍କ - କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସରଳ କରୁଛି ଏବଂ ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ଋଣ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଦ୍ରା ପଦକ୍ଷେପ ଫଳାଫଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଭାରତର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବ।

 ଭାରତର ଫିନଟେକ୍ ସମୂଦାୟର ପ୍ରୟାସ କିପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ସମାଧାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦେଇଛି, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆନ୍ତଃପରିଚାଳିତ QR ନେଟୱାର୍କ, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ , ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ , ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିନଟେକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।

ଭାରତର ଶକ୍ତି କେବଳ ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ନମନୀୟତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ପରିମାଣକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଣ୍ଡରରାଇଟିଂ ପକ୍ଷପାତ ହ୍ରାସ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ)ର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

