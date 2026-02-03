Gandhi Statue Vandalized: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଭାରତ ଦେଲା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Australia Gandhi Statue Vandalized: ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଅପମାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତ 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର' ପରିସରରୁ ବାପୁଙ୍କର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି।
Trending Photos
Australia Gandhi Statue Vandalized: ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଅପମାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତ 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର' ପରିସରରୁ ବାପୁଙ୍କର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି। କେବଳ ଚୋରି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ କାଟି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
କେମିତି ଓ କେବେ ଘଟିଲା ଏହି କାଣ୍ଡ?
ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ୪୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଏକ 'ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର' ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ ଦୁଇଟି ରହିଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିଷଦ (ICCR) ପକ୍ଷରୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ୨୦୨୧ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ୍ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ।
Mahatma Gandhi statue vandalized in Australia pic.twitter.com/n5yE5FAtRG
— Sidhant Sibal (@sidhant) February 3, 2026
ଭାରତର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ:
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରନ୍ଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଏବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗଠନ:
ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ବିଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ନେତା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରତୀକ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଦାୟୀ କରିନାହିଁ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା:
ଏହି ଘଟଣା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ 'ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟାଲ୍ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି କେହି ଏହି କାଂସ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।