New Social Media Policy: ନା କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ, ନା ଲାଇକ୍, ନା କମେଣ୍ଟ...ସେନା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପଲିସି

New Social Media Policy: ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପଲିସିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ସୈନିକମାନେ କେବଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା ଓ କମେଣ୍ଟ ଦେବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
NDTV ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି, "ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେନାର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନକଲି କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ।"
ସେନା ସମୟ ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କିଛି ସୈନିକ ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ହନି ଟ୍ରାପରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ସେନା ୨୦୨୦ ରେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲା ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ ୮୯ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ତଥାପି ସେନା ପରେ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଏକ୍ସ, ଲିଙ୍କଡିନ୍, କୋରା, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଟକଣା ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ସେନାର ପୂର୍ବରୁ ନିଜସ୍ୱ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସୈନିକମାନେ ଏବେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
