India Q2 GDP: ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତର GDP, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସମସ୍ତ ଆକଳନ

India Q2 GDP growth: ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୮.୨% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮% ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:38 PM IST

India Q2 GDP growth: ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଯାହା ଛଅ ତ୍ରୈମାସିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CSO) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮.୨% ଥିଲା। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୪୪.୯୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର GDP ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। କାରଣ ଏଥର ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ GDP ୪୮.୬୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାରଣ ଏହା ଗତ ଛଅ ତ୍ରୈମାସିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଦେଶର GDP ୭.୮% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହା କେବଳ ୫.୬% ଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୯.୧% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ୩.୫% ରହିଛି। ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର (PFCE) ୭.୯% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୬.୪% ରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। ନିବେଶର ସୂଚକ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ (GFCF) ମଧ୍ୟ ୭.୩% ର ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାମମାତ୍ର ଆଧାରରେ ୨.୭% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ନିଜର ଆଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୮% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆକଳନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।

India Q2 GDP: ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତର GDP, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସମସ୍ତ ଆକଳନ
୪୨ଟି ବିଭାଗର ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ
IAS Tina Dabi: ମିଟିଂକୁ କ'ଣ ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛ?...ଏହି ଆଇଏଏସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସା
ଗୃହରେ ୧୭ ହଜାର ୪୪୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Top 10 News: ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସରଗରମ, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର