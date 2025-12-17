Railway New charting system: ରେଳବାଇ ଲାଗୁକଲା ନୂଆ ନିୟମ; ଏବେ ସିଟ୍ କନଫର୍ମକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ ଯାତ୍ରୀ

Railway New charting system: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।
Trending Photos
Railway New charting system: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚାର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଜର୍ଭେସନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ।
ରେଳ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୫:୦୧ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଚାର୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି ୮:୦୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୧ ରୁ ରାତି ୧୧:୫୯ ଏବଂ ସକାଳ ୧୨:୦୦ ରୁ ସକାଳ ୫:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଚାର୍ଟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଟା ଫିଡିଂ କରାଯିବ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ ରିଜରଭେସନ ଚାର୍ଟର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନିଜ ସିଟ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୋଇନଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଜରଭେସନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ନ ଥିବା ଟିକେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ।
Also read: Ramakrishnan Sridhar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକକୁ ନିଜ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
Also Read: India-Bangladesh: ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଧମକ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ କଲେ ସରକାର