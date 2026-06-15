ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଛି। ବହୁ ସମୟରେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା RAC କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଓ IRCTC ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। TTEଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ଟର୍ମିନାଲ୍ (HHT) ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଖାଲି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସିଟ୍କୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ୱେଟିଂ ଓ RAC ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ୱେଟିଂରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ସିଟ୍ ଖାଲି ଥାଏ, ତେବେ TTE ସେହି ଖାଲି ସିଟ୍କୁ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ସହ ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ଏହା ୱେଟିଂ ଏବଂ RAC ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ।
ସଫ୍ଟୱେର ଅପଗ୍ରେଡ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ନୂଆ ଫିଚର୍:
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ରେଳ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର (CRIS) କୁ HHT ସଫ୍ଟୱେର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ପରେ TTEଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ "କନଫର୍ମ ବର୍ଥ ବୁକିଂ" ନାମକ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଓ TTEମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଖାଲି ସିଟ୍ ହେବ ଲାଇଭ୍:
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନଆସିଲେ, TTE ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେହି ବର୍ଥକୁ ଖାଲି ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ସିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ରେଳବାଇ ବୁକିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯିବ।
ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ କରିପାରିବେ ବୁକିଂ:
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍କୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ରେଳ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଯାତ୍ରୀବନ୍ଧବ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।