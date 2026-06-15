Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍‌, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ...

ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍‌, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଛି। ବହୁ ସମୟରେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍‌ କିମ୍ବା RAC କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଓ IRCTC ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 15, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:51 PM IST
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍‌, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
weather report12 min ago
2
Actor Anubhav Mohanty23 min ago
3
Odisha news32 min ago
4
odisha school reopening1 hr ago
5
Zee Entertainment Enterprises Ltd1 hr ago