Indian Railways: ରେଳବାଇ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟରେ ମିଳିବ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି

Train Ticket Discount: ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ। ପାର୍ବଣ ସିଜନରେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
Indian Railways: ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ 'ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏକାଠି ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ। ପାର୍ବଣ ସିଜିନରେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ଟିକେଟ୍ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀର ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ନିୟମାବଳୀ: ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ୍। ଯେତେବେଳେ କି ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ୧୭ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କନଫର୍ମ ଟିକେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିକେଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏପରି ଟିକେଟରେ କୌଣସି ଅଫର ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଉଭୟ ଟିକେଟକୁ ସମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୟରେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ଉଭୟରେ ଏହି ରିହାତି ପାଇପାରିବେ।
यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी!
रेलवे की 'राउंड ट्रिप बुकिंग डिस्काउंट स्कीम' में
आने-जाने की टिकट साथ बुक करने पर 20% की छूट।
ऑफर अवधि -
बुकिंग की शुरुआतः 14 अगस्त 2025 से
जर्नी टिकटः 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2025
रिटर्न टिकटः 17 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025 pic.twitter.com/JHaPwzgIhs
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ପର୍ବ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା, ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ସହଜ କରିବା, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 'ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍' ନାମକ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।"