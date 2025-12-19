New Year Special Train: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ରୁଟରେ ଚାଲିବ ୨୪୪ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍,ଏଣିକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସହ ...

New Year Special Train: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲଓ୍ବେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ୮ଟି ଜୋନ୍ ରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଦ୍ୟାବଧି ୨୪୪ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଲଓ୍ବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Trending Photos
New Year Special Train: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଓ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲଓ୍ବେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ୮ଟି ଜୋନ୍ ରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଦ୍ୟାବଧି ୨୪୪ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଲଓ୍ବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ALSO READ: Panchgrahi Yog 2026: ୨୦୨୬,ଜାନୁଆରୀରେ ପଡୁଛି ପଞ୍ଚଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ!ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ଧନବର୍ଷା କରିବେ କୁବେର
ALSO READ: PM Kisan Yojana: ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇ- ଗୋଆ( କୋଙ୍କଣ) କରିଡରରେ ଦୈନିକ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇ -ନାଗପୁର, ପୁଣେ-ସାଙ୍ଗାନେର୍ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରୁଟ୍ ଗୁଡିକରେ ଭିଡ଼ ଏଡାଇବା ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି,ଦିଲ୍ଲୀ,ହାଓ୍ବଡା, ଲକ୍ଷୌ ଭଳି ସହର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ,ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ନ କରନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛି ରେଲଓ୍ବେ। ସିଏସ୍-ଏମଟି-କରମଲି, ଏଲଟିଟି ତିରୁ ଅନନ୍ତପୁରମ୍ , ପୁଣେ-ସାଙ୍ଗାନେର ଏବଂ ସିଏସଏମଟି ନାଗପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ରେଲଓ୍ବେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା କରିଛି।
ସେହିପରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର , ଗୁଜୁରାଟି,ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ , କେରଳ , ବିହାର, ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ।
ALSO READ: Rajyog 2025: ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ ପଡୁଛି ତିନି ରାଜଯୋଗ,ଫିଟିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ!ମାଟି ଧରିଲେ ହେବ ସୁନା
ALSO READ: Ollywood News: ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଯୋଜକ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରେ କଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
୨୨୮୯୫- ହାଓ୍ବଡା-ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ୍ ଏକ୍ପପ୍ରେସ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଯାହାର ଟ୍ରେନ୍ ରେ ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ସେହିପରି, ୨୨୮୯୫ -ହାଓ୍ବଡା- ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ଆଳୁ ସହ ପୋଟଳ ଭଜା ବି ମିଳିବ। ଏବଂ ୨୦୮୭୨ ରାଉରକେଲା-ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରେ କଷା ପନୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ସେହିପରି, ୨୨୩୦୨ ଜଲପାଇଗୁଡି-ହାଓ୍ବଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ମିଳିବ। ୨୨୨୨୯ ମୁମ୍ବାଇ-ମାଡଗାଁଓ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ମସଲା ଉପମା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ୨୬୪୦୧/ ୦୨ ଏବଂ ୨୬୪୦୩/୦୪ -କାଟାରା ଶ୍ରୀନଗର- ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ଟମାଟ ଚମନ ଏବଂ କେଶର ଫରନି ଭଳି କାଶ୍ମୀର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ୨୨୩୪୯ -ପାଟନା-ରାଞ୍ଚି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ବିହାର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହାସହ ୨୨୩୪୮ ପାଟାନ -ହାଓ୍ବାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଚିକେନ ମିଳିବା ସହ ୨୦୧୦୧/୨୦୧୦୨ ନାଗପୁର୍ -ସିକେନ୍ଦରାବାଦ୍-ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାନ୍ଦା ପୋହା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ(Dondakaya Karam Podi Fry) ଡୋନଡାକିୟା କରମ୍ ପୋ଼ଡି ଫ୍ରାଏ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆନ୍ଧ୍ର କୋଡି କୁରାର ମଜା ନେବେ ଯାତ୍ରୀ। ସେହିପରି, ୨୦୯୦୧ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ -ଗାନ୍ଧୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଖାଦ୍ୟ ଥେପଲାର ମଜା ପାଇବେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ।