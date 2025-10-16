Festival Special Trains: ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ ରେଳବାଇ; ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବ। ୧.
୧. ଆନନ୍ଦ ବିହାର – ପୁରୀ – ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୪୪୦୮/୦୪୪୦୭)
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୪୪୦୮, ଆନନ୍ଦ ବିହାର – ପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ୧୮.୧୦.୨୦୨୫ (ଶନିବାର) ରାତି ୨୩:୦୦ ଘଣ୍ଟା (ରାତି ୧୧:୦୦ ଘଣ୍ଟା) ରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରୁ ଛାଡିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୪୪୦୭, ପୁରୀ – ଆନନ୍ଦ ବିହାର ମହୋତ୍ସବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ୨୦.୧୦.୨୦୨୫ (ସୋମବାର) ଦିନ ୪:୩୦ ଘଣ୍ଟା (ଅପରାତି ୪:୩୦ ଘଣ୍ଟା) ରେ ପୁରୀରୁ ଛାଡିବ।
ପୁରୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ରହଣି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ଟାଟା ନଗର, ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି, ହଜାରୀବାଗ ରୋଡ୍, ଗୟା, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜଙ୍କସନ୍, ମିର୍ଜାପୁର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ।
୨. ପୁରୀ-ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୮୪୭୫) ସିଙ୍ଗିଲ-ୱେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ (ସମ୍ବଲପୁର ସହର - ଝାରସୁଗୁଡା ରୋଡ୍ ଦେଇ)
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୮୪୭୫, ପୁରୀ-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍, ୧୯.୧୦.୨୦୨୫ (ରବିବାର) ସକାଳ ୦୪:୫୦ ରେ ପୁରୀରୁ ଛାଡିବ। ପୁରୀ ଏବଂ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନର ପ୍ରମୁଖ ରହଣି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ସହର, ଝାରସୁଗୁଡା ରୋଡ୍, ବିଳାସପୁର, ଝାନ୍ସୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ।
ପର୍ବ ଋତୁର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଜୋନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି।