Railway service suspension: ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ! ୨୨-୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ରେଲୱେର ଏହି ସେବା

Railway service suspension: ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରାତି ୧୧:୪୫ ରୁ ୨୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୪:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଆରଏସ (PRS) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟିକେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
Railway service suspension: ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ବାତିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରାତି ୧୧:୪୫ ରୁ ୨୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୪:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଆରଏସ (PRS) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟିକେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ଟେକନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡସନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ। ଯାହା ନନ୍-ପିକ୍ ଆୱାର୍ସ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
କେଉଁ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ PRSର ଏହି ୫ ଘଣ୍ଟାର ମେଗା-ବ୍ଲକ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍, କରେଣ୍ଟ ରିଜରଭେସନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ (IRCTC ମାଧ୍ୟମରେ), ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିଜର୍ଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ମନେ ରଖି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ବାତିଲକରଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ରେଳବାଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପୁରୁଣା କୋର ସ୍ୱିଚ୍ ବଦଳାଇ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। PRS ସିଷ୍ଟମକୁ ରେଳବାଇର ରିଜର୍ଭେସନ ଏବଂ ନନ୍-ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଗମ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷକରି ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ ଏବଂ ବାତିଲ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ।