Ashwini Vaishnaw: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସୁଧୁରିବ ୧୩୩୭ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
‘ଅମୃତ ଭାରତ’ରେ ବଦଳୁଛି ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ
ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର (City Center) ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ‘ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ:
ସେତୁ ସୁରକ୍ଷା: ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ହେବ ଯାଞ୍ଚ
ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ସେତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି:
କୋଚ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧୮ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି
ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଓ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଆଇସିଏଫ୍ (ICF) କୋଚ୍ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଏଲଏଚବି (LHB) କୋଚ୍ର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ:
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାନ ଉପରେ ନଜର
ରେଳବାଇରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କୋଚରେ ବାୟୋ-ଟଏଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୬୧,୫୭୨ଟି ବାୟୋ-ଟଏଲେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଠିକ୍ ଦର ଆଦାୟ ପାଇଁ ‘ରେଳ ମଦଦ’ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଇ-କ୍ୟାଟରିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ୨.୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧,୬୫୦ଟି ୟୁନିଟ୍ ଏସସି/ଏସଟି ସମେତ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଇ-ନିଲାମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି।