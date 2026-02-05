Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3099501
Zee OdishaOdisha TrendingAshwini Vaishnaw: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସୁଧୁରିବ ୧୩୩୭ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ

Ashwini Vaishnaw: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସୁଧୁରିବ ୧୩୩୭ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ

Ashwini Vaishnaw: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:52 PM IST

Trending Photos

Ashwini Vaishnaw
Ashwini Vaishnaw

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

‘ଅମୃତ ଭାରତ’ରେ ବଦଳୁଛି ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ
ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର (City Center) ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ‘ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ:

  • ସାରା ଦେଶରେ ୧୩୩୭ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୭୨ଟି ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।
  • ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍, ଲିଫ୍ଟ, ଏସ୍କେଲେଟର, ଉନ୍ନତ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି।
  • ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ‘ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ କିଓସ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି।

ସେତୁ ସୁରକ୍ଷା: ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ହେବ ଯାଞ୍ଚ
ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ସେତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତ ରେଳ ସେତୁର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
  • ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮,୬୨୬ଟି ସେତୁର ମରାମତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

କୋଚ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧୮ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି
ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଓ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଆଇସିଏଫ୍ (ICF) କୋଚ୍ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଏଲଏଚବି (LHB) କୋଚ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ:

  •  ୨୦୦୪-୧୪ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨,୩୩୭ଟି ଏଲଏଚବି କୋଚ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୪୨,୬୬୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ୧୮ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ।
  • ଏହି କୋଚଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାନ ଉପରେ ନଜର
ରେଳବାଇରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କୋଚରେ ବାୟୋ-ଟଏଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୬୧,୫୭୨ଟି ବାୟୋ-ଟଏଲେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଠିକ୍ ଦର ଆଦାୟ ପାଇଁ ‘ରେଳ ମଦଦ’ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଇ-କ୍ୟାଟରିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ୨.୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧,୬୫୦ଟି ୟୁନିଟ୍ ଏସସି/ଏସଟି ସମେତ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଇ-ନିଲାମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Indian railways
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଦଳିବ କାୟାକଳ୍ପ: ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସୁଧୁରିବ ୧୩୩୭ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ
east coast railway
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ECoR
ରେଳବାଇର ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ସନ: କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କୋଚ୍‌କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲା ECoR
east coast railway
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା
cm mohan charan majhi
ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର: ପ୍ରାକ୍-ବଜେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ CM ମାଝୀ