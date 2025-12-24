Indian Vlogger Detained: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ବୋଲି କହିବାରୁ ଚୀନରେ YouTuberଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ୧୫ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ

Indian Vlogger Detained: ବ୍ଲଗର ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା।
Indian Vlogger Detained: ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ଲଗର ସମ୍ପ୍ରତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚୀନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। "ଅନ୍ ରୋଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍" ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରିଥିବା ବ୍ଲଗର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର ଏକ ପ୍ରବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହତାଶାରେ କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା।
ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏକ ଛୋଟ ବୟାନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଟକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଅଟକ ସ୍ଥାନକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ କିଛି ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ହତାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ। ... ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭାରତ ଫେରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି।"
ବ୍ଲଗର ଜଣକ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଚୀନ୍ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ।" ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ।