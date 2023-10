First Agniveer Marty: ସିଆଚୀନରେ ସହିଦ ହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନିବୀର

First Agniveer Marty: ଲଦାଖ ନିକଟ ସିଆଚୀନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେନାର ଲେହ ଆଧାରିତ 'ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି କର୍ପସ' ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସେନା ରବିବାର ଦିନ ଅପରେଟର ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ଗାଭେଟ ଅକ୍ଷୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସିଆଚୀନରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସିଅରର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାରତ ମାଆ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଭେଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନିବୀର ସାହସୀ ସୈନିକ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି କର୍ପସ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସିଆଚୀନର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି । କରାକୋରାମ ପର୍ବତ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଆଚୀନ୍ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେଠାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

Post-

General Manoj Pande #COAS and All Ranks of the #IndianArmy salute the supreme sacrifice of #Agniveer (Operator) Gawate Akshay Laxman, in the line of duty, in the unforgiving heights of #Siachen . #IndianArmy stands firm with the bereaved family in this hour of grief. https://t.co/eNkOXjjxxd

Quartered in snow silent to remain, when the bugle calls they shall rise and march again

All ranks of Fire and Fury Corps salute the supreme sacrifice of #Agniveer (Operator) Gawate Akshay Laxman, in the line of duty, in the unforgiving heights of #Siachen and offer deepest… pic.twitter.com/1Qo1izqr1U

— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) October 22, 2023