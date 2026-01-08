First Vande Bharat Sleeper: ଏହିସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ଗଡି଼ବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍,ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଭଡ଼ା?

First Vande Bharat Sleeper: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁ-ସି ଖବର। ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ।
Trending Photos
First Vande Bharat Sleeper: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁ-ସି ଖବର। ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏ-କ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ରେ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀ ଆରାମଦାକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ଗଡି଼ବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସେପ୍ରସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଓ ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ତେଲ ରେଟ୍
ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନାରୁପା ଦରରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଭରି ପିଛା କମିଲା...
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତର -ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୌହାଟୀରୁ କୋଲାକାତାର ହାଓ୍ବାଡା ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କୁ ୧୭ ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେ କେବଳ ଚେୟାର୍ ରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନ୍ ସହ ଆରାମଦାୟକ ବେଡ୍ ମିଳିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ରହିବ ଭଡା? ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଦାମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଗୌହାଟୀ-ହାଓ୍ବଡା ରୁଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ୍ ର ସ୍ଲିପର ର ଭଡା (3rd AC) ଥାର୍ଡ଼ ଏସି ପାଇଁ ୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି (2AC) ସେକେଣ୍ତ ଏସିରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ (1stAC) ଫାଷ୍ଟ ଏସିରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ରହିଛି ୩,୬୦୦।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳିନ ଟକ୍-ବ୍ୟାକ୍-ୟୁନିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଲୋକପାଇଲଟ୍ ଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରା ଆହୁରୀ ସହଜ ହେବ।