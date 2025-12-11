IndiGo travel voucher: ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚର୍ ଦେବ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ

IndiGo's ₹10,000 Voucher Offer: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ହେବ।
Trending Photos
IndiGo's ₹10,000 Voucher Offer: ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୩ ରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ।
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୟାନ କହିଛି, "ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୩, ୪ ଓ ୫ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆମର କିଛି ଗ୍ରାହକ କିଛି ବିମାନବନ୍ଦରରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏହି ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।"
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିମାନ ପ୍ରସ୍ଥାନର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ଷତିପୂରଣ ୫,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।
ଖବପ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୁରୁବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୬୦ ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ତଥାପି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ୧୯୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଜନା ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଡିଜିସିଏ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ "ଇଣ୍ଡିଗୋ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୬୦ ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି - ୩୨ ଟି ଆଗମନ ଏବଂ ୨୮ ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ"।
ଏହି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଯାହା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବାତିଲକରଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୫ ରେ ୧୬୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଗୋ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦର - ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ୨୨୦ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୩୭ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି।