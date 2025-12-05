ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ରତାରଣା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁଥିବା ଅନେକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସୂଚନା ଦେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସେମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ନିଜର ରୋଷ ଉଗାରିଛନ୍ତି।
ଗଲା ତିନିଦିନ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଏପରି ବ୍ୟାହତ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଡ୍ୟୁଟି ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରରୁ ୧୪ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ୨୪ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର- ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଭୁବନେଶ୍ୱର- କୋଲକତା, ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିବା ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଏଫ୍ଡିଟିଏଲ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ଏପରି ଅସୁବଧା ହୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ ୧୦ ସୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଇଲଟ ଏବଂ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସିଡ୍ୟୁଲ କରାଯିବାକୁ ଡିଜିସିଏଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ଯାଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାବଦୀୟ ଘୋଷଣା ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ବିମାନ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ( ଏଫଥଡିଟିଏଲ୍) ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ବିମାନ ପରିବାହକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆବା୍ୟକ ପାଇଲଟ ଓ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଡିଜିସିଏଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫେବୃୟାରୀ ୧୦ ଯାଏ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।