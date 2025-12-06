Advertisement
Indian Railways: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ପ୍ରଭାବ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚାଲିବ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Indian Railways Announces Special Trains: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:40 PM IST

Indian Railways Announces Special Trains: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହଠାତ୍ ରେଳବାଇ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରୁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା।

ରେଳବାଇ ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛି:
ପୁଣେ - ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ - ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - ସହିଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତୁଷାର ମହାଜନ ଉଦୟପୁର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍, ଏବଂ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ - ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଚାରୋଟି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ରୁଟରେ କୋଚ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଗୋରଖପୁର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌:
ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋରଖପୁର - ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ (୦୫୫୯୧/୦୫୫୯୨) ଡିସେମ୍ବର ୭ ରୁ ୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଯାତ୍ରା କରିବ।

ଉଦୟପୁରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌:
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ (୦୨୪୩୯/୦୨୪୪୦) ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସହିଦ କ୍ୟାପ୍‌ଟେନ୍‌ ତୁଷାର ମହାଜନ ଉଦୟପୁର ଷ୍ଟେସନ୍‌କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହି ୨୦ କୋଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍‌ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍‌କୁ ଟ୍ରେନ୍‌:
ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ (୦୪୦୦୨/୦୪୦୦୧) ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍‌କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍‌ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା:
ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ - ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ସ୍ପେଶାଲ୍ (୦୪୦୮୦) ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଏକପାଖିଆ ଚଳାଚଳ କରିବ।

ହାୱଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ:
ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ହାଓଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧୮ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ହାଓଡ଼ାରୁ ଫେରିବ।

ଗୁଜୁରାଟର ସାବରମତୀ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍:
ଶନିବାର ଦିନ ସରାଇ ରୋହିଲ୍ଲାରୁ ସାବରମତୀ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଫେରିବ।

ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଡାଯାଇଛି କୋଚ୍‌
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଜମ୍ମୁ ତାୱି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୪୨୫) ଏବଂ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୪୨୪ ଏବଂ ଅମୃତସର ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୦୨୯)ରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ତୃତୀୟ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଡିସେମ୍ବର ୬ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (୧୨୩୦୯) ଟ୍ରେନରେ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି।

