Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Food Inflation India: ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

Food Inflation India: ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

Food Inflation India: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ଧିମା ଗତି ଏବଂ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷବାସ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟ୍‌ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ସୁଧାର ନ ଆସେ, ତେବେ ଦୁଗ୍ଧ, ଡାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବାର ଦାମ ବଢ଼ିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 30, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:25 PM IST
Food Inflation India: ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା
crime news1 hr ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Odisha Crime News1 hr ago
4
Supreme Court2 hrs ago
5
India Weather news2 hrs ago