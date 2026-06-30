/Food Inflation India: ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

Food Inflation India: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ଧିମା ଗତି ଏବଂ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷବାସ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ସୁଧାର ନ ଆସେ, ତେବେ ଦୁଗ୍ଧ, ଡାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବାର ଦାମ ବଢ଼ିପାରେ।
ପ୍ରଥମେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି:
କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ମଣ୍ଡିକୁ ପରିବାର ଯୋଗାଣ କମିପାରେ, ଯାହା ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ମାସ ହରଡ଼, ବିରି ଓ ମୁଗ ଭଳି ଖରିଫ ଡାଲି ବୁଣା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା:
ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ସବୁଜ ପଶୁଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପଶୁପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ସହ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ସହ ଘିଅ, ପନିର ଓ ଛାଛ୍ ଭଳି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିପାରେ ଦରଦାମ:
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିଲେ ଦେଶର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଦୀପାବଳି ଭଳି ବଡ଼ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇପାରେ।