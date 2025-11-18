Madvi Hidma: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲା ମୋଷ୍ଟୱାଣ୍ଟେଡ୍, ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନିପାତ କଲା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ହିଡମା ମୃତ୍ୟୁର ଭିତିରି କଥା

Madvi Hidma: ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଛତିଶଗଡ଼-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରୁ ଏପରି ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରି ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଖବରଟି ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମାଡଭି ହିଡମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Madvi Hidma Encounter: ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଛତିଶଗଡ଼-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରୁ ଏପରି ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରି ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଖବରଟି ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମାଡଭି ହିଡମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଛତିଶଗଡ଼-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାର ମାରେଡମିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଦଭି ହିଡମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହିଡମା ଉପରେ ₹୫୦ ଲକ୍ଷ ରୁ ₹୧ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୨୬ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବସ୍ତରରୁ ସୁକମା, ଦାନ୍ତେୱାଡା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନରେ ହିଡମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୧୮ ଅନୁଯାୟୀତ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହିଡମାର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ଚୟନିତ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ପଳାୟନ ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ହିଡମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ହିଡମା ନିହତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ ଦଳ ଅପରେସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିଡମାର ଗତିବିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ସୀମିତ ସୂଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ଚକମା ଦେଉଥିଲା।
ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଡମା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସୀମିତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗଭୀର ଖାଲ ଏବଂ ଜଟିଳ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିଲା। ସୁକମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହିଡମା ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ ଅପରେସନକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା - ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ।
ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସର୍ବଦା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଛି। ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସମୟୋଚିତ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଡମା ଫେରାର ହେଇଯାଉଥିଲା। ହିଡମା ନିରନ୍ତର ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ ଥିଲେ।