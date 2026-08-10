/Inter Caste Marriage Scheme: ଜାତିର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା! କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Inter Caste Marriage Scheme: ସମାଜରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା କାହାକୁ ମିଳିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆବେଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
କିଏ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ?
ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଧାରଣତଃ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣ SC ବର୍ଗ ବାହାରର ହୋଇଥିବା ଦରକାର।
ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଭିନ୍ନତା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ନିୟମ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଦରକାର:
ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଜନାର ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ।
ବିବାହ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଜରୁରୀ:
କେବଳ ବିବାହ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ।
କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ?
ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ₹୫୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ରାଶିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିପାରେ।
ତେଣୁ “ସମସ୍ତ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ କରିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ₹୫ ଲକ୍ଷ ମିଳିବ” ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନା ଓ ରାଶି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେବେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ବିବାହ ପରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ଜରୁରୀ।
କେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ?
ଆବେଦନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ମଗାଯାଇପାରେ:
କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା:
ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ସମୟସୀମା, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ପରିମାଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବଦଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।