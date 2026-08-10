Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Inter Caste Marriage Scheme: ଜାତିର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା! କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Inter Caste Marriage Scheme: ଜାତିର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା! କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଧାରଣତଃ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣ SC ବର୍ଗ ବାହାରର ହୋଇଥିବା ଦରକାର।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:26 PM IST
Inter Caste Marriage Scheme: ଜାତିର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା! କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...
2
3
4
5