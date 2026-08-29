Add Zee Business As A Preferred Source
App

Himanshu Kumar Lal: STF-EOW ଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ

Himanshu Kumar Lal: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସଟିଏଫ୍ ଓ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆଇପିଏସ୍ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ୍। ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସରକାର ୨୦୨୯ ସୁଧା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ- ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:07 AM IST
Himanshu Kumar Lal: STF-EOW ଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5