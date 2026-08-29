Himanshu Kumar Lal: STF-EOW ଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ

Himanshu Kumar Lal: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସଟିଏଫ୍ ଓ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଆଇଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆଇପିଏସ୍ ହିମାଂଶୁ ଲାଲ୍। ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସରକାର ୨୦୨୯ ସୁଧା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ- ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛି ଏସଟିଏଫ୍। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି। ଖାଲି ନିଶା ମାଫିଆ ନୁହେଁ,ଖଣି, ବାଲି, ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି।
ସଙ୍ଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ। ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ବ ନେଲା ପରେ ଏସଟିଏଫ୍ ଓ ଇଓଡବ୍ଲୁର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।