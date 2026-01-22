Republic Day Parade 2026: ସିମ୍ରନ୍ ବାଲା କିଏ? ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ CRPFର ପୁରୁଷ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ଏହି IPS ଅଫିସର୍

Republic Day Parade 2026: ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ରେ ଦେଶ ଏକ ନୂଆ ଚରିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ ବାହିନୀ ତାର ବୀରତ୍ବର ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷିୟା ଭାରତର ବୀରଙ୍ଗନା ...
Republic Day Parade 2026: ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ରେ ଦେଶ ଏକ ନୂଆ ଚରିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ ବାହିନୀ ତାର ବୀରତ୍ବର ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷିୟା ଭାରତର ବୀରଙ୍ଗନା ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ସିରିପିଏଫ ପୁରୁଷ ବାହିନୀକୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେବେ।
ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୌସେରା ଗାଁର ସମ୍ରନ୍ ବାଲା। ସେ ସେହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁଠି ସୀମା ଆରପଟୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ଗୋଳା ବର୍ଷଣ ହେବାର ସମୟ ସୀମା ନ ଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଆତଙ୍କର ଭୟ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶ୍ ର ଭୟ ସହିତ ଦେଶ ମାତୃକା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜବାନ୍ ଙ୍କ ଲଢେଇ ଆଗକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ।
ତାରି ଭିତରେ ବଢି ସିମ୍ରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମିହିଳା ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଫିସର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁପିଏସିର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ତିଆ ରାଙ୍କ୍ ୮୨ ଅଧିକାର କରି ସେ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ରଖିଥିବା ସିମ୍ରନ୍ ଗାଁ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଜମ୍ମୁର କଲେଜ୍ ରେ ଶିକ୍ଷା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି କୋଚିଂ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସେ ୟୁପିଏସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଆରପିଏଫ୍ ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ତାଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ରେ ୧୯୫୦ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ସିଆରପିଏଫ୍-ରେ ପୁରୁଷ ବାହିନୀକୁ କେବେବି ମହିଳା ନେତୃତ୍ବ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ସିମରନ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୧୪୪ ଜଣ ପୁରୁଷ ଯବାନଙ୍କ ଟିମ୍ କୁ ନେତୃତ୍ବ ଦେଇ ସେ କମାଣ୍ତର ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାଙ୍କର ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।