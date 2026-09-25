ଭୁବନେଶ୍ବର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶର୍ବଣା ବିବେକ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଶର୍ବଣା ବିବେକ । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଟିମ୍ ହୋଇ କାମ କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଲୋକେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି । ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନୂଆ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସର୍ବଣା ବିବେକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି । ସେହିପରି ଅଭିନବ ସୋନକରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି । ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ବିଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି । ଏ.ବି. ଶିଳ୍ଫାଙ୍କୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ବରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଡ. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ (ଆର.ଆର. ୨୦୧୫) ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନ ଆର.ଆର. ୨୦୧୩ ଭାରମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡ. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ ଉପ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇଲେ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଅଭିନବ ସୋନକର (ଆର.ଆର.୧୦୧୯) ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଏ.ବି ଶିଳ୍ପା (ଆର.ଆର. ୨୦୨୧) ସହକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏସଡିପିଓ ବରଗଡ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଜିକ୍ୟ ବି.ମାନେ (ଆର.ଆର. ୧୦୨୨) ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପାରାଦୀପ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।