ଆଜି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଖୁଚରା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲାପାଳ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।  ଆଜି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:44 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଖୁଚରା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲାପାଳ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।  ଆଜି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭସାଣୀ  ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିଲାଗି  ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।  ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବାକୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ୨ଟାରୁ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନାବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ସେହିପରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ୬୦ ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବାଜା ଏବଂ ଆତସବାଜୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।

ରାଜଧାନୀରେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଏକାଠି ହେବେ। ଏହାପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ମୂଳ ନଦୀରେ କେମିକାଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେପରି ନ ମିଶିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୂଅଖାଇର ଦୁଇ ପଟ, ଦୟା ଓ ଭାଗର୍ବୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୪ ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।।

