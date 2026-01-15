Iran Air Route Closed: ୟୁରୋପ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ବାତିଲ, ବିଳମ୍ବ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବାଧାପାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଉଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରୁ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକାର ବାରମ୍ବାର ଧମକ, ଇରାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଇରାନର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଧମକ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଇରାନରୁ ଫେରାି ଆଣିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଜାରି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ତେହେରାନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହହେଁ, ଇରାନର ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବାସ ଆରାଗଚି ସବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ୍ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଏହି ହେତୁ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଓ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛ
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଏହି କାରଣରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିଛି ମାର୍ଗରେ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି। ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ କିଛି ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥାର ଟିମ୍ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ଭ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଓ୍ୱେବସାଇଟ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି।
ସାଧାରଣ ସମୟରେ, ଇରାନ ଆକାଶପଥ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଯେମିତି ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଯେମିତି ଆମେରିକା (ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଶିକାଗୋ, ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ) ଏବଂ କାନାଡା (ଟରଣ୍ଟୋ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ୍ ଆକାଶମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ଶାରଜା, ଦୁବାଇ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଇରାନ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ।
ଏବେ ଇରାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଇରାନ ଉପର ଦେଇ ନଯାଇ ସାଉଦି ଆରବ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କିମ୍ବା କାକସସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କେତେକ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।