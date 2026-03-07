Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3132856
Zee OdishaOdisha TrendingGold Stuck Discount: ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନାର ଷ୍ଟକ, ପ୍ରଚୁର ରିହାତିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଗହଣା

Gold Stuck Discount: ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନାର ଷ୍ଟକ, ପ୍ରଚୁର ରିହାତିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଗହଣା

Gold Stuck Discount: ସୁନା ସାଧାରଣତଃ ଲଣ୍ଡନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରି ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:31 PM IST

Trending Photos

Gold Stuck Discount: ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନାର ଷ୍ଟକ, ପ୍ରଚୁର ରିହାତିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଗହଣା

Gold Stuck Discount: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସୁନା ବଜାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇରେ ସୁନାର ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଉଡ଼ାଣ ବାଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଉଡ଼ାଣ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଅଟକି ରହିଛି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଦେଶର ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦୁବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁନା ଯୋଗାଣ ସାଧାରଣତଃ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନର କାର୍ଗୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ। ତଥାପି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସୀମିତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁବାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଟକି ରହିଛି। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କିଛି ପଠାଣ ପୁନଃବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପଠାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି।

ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଡଲାର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି
ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ଡଲାର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁନା ସାଧାରଣତଃ ଲଣ୍ଡନରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରି ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଭୟ
ଦୁବାଇ ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁନା ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଠାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଭାରତରେ ଭୌତିକ ସୁନାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ପାଖରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅନ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ସୁନା ପରିବହନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜଟିଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ର ସୁନା କିମ୍ବା ଡୋର ବାର୍ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପରିବହନ ଏବଂ ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ୬୦ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ବାଣିଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ ବଦଳି ଯାଇଛି।

Also Read: Grah Gochar March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି

Also Read: Shukraditya Rajyog: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁତି, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold Stuck Discount
Gold Stuck Discount: ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନାର ଷ୍ଟକ, ପ୍ରଚୁର ରିହାତିରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଗହଣ
Grah Gochar March 2026
Grah Gochar March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତାକାଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
Petrol price hike
Petrol Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଚଡ଼କ! ୫୫ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର
Gold rate today
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଭରି ପିଛା...