Crude Oil Price Hike: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତଣାତଣି ଏବେ କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତେଲ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ନେଇ ଇରାନର ଧମକ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଓ ମହଙ୍ଗା ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ତାହା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୨୦୨୯ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ଧମକ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବଡ଼ ଦାବି ରଖିଛି। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏପରିକି ୨୦୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଳପଥ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ପରିବହନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜଳପଥରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ।
ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇରାନକୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ବିପୁଳ ମୁଆବଜା, ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇବା, ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କଟକଣା ହଟାଇବା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭଳି ଦାବି ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ ଇରାନର ନୌସେନା ଉପରେ ଥିବା ନାକାବନ୍ଦୀ ହଟାଇବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଫି ଆଦାୟକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଭଳି ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଖବର ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ
ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପ୍ରତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର କାରଣରୁ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଆବଜା ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଟଣାଓଟଣି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ତେଲ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି
ଆମେରିକା-ଇରାନ ତଣାତଣିର ପ୍ରଭାବ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୬ଟା ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୮୭.୯୫ ଡଲାର ଏବଂ WTI କ୍ରୁଡ୍ ୮୨.୩୯ ଡଲାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ତେଲ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ?
ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହଙ୍ଗା ରହିଲେ ଭାରତର ତେଲ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଯିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ।
ମହଙ୍ଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଧନ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଜିନିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟର ଦାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯଦି ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ।
ଏବେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କ’ଣ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ସହ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମହଙ୍ଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତଣାତଣି କେବଳ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।