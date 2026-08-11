Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Crude Oil Price Hike: ୨୦୨୯ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ଧମକ, ଆକାଶଛୁଆଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍! ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ୍‌ରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ?

Crude Oil Price Hike: ୨୦୨୯ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ଧମକ, ଆକାଶଛୁଆଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍! ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ୍‌ରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ?

ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ପରିବହନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜଳପଥରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:48 AM IST
Crude Oil Price Hike: ୨୦୨୯ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ଧମକ, ଆକାଶଛୁଆଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍! ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ୍‌ରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ?
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରାଶି..! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ମଙ୍ଗଳବାର...
2
3
4
5