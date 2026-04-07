Indian Railway News: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ର ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଲା ପୋକ, ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍,୧୦ ଲକ୍ଷର ଜରିମାନା...

Zee OdishaOdisha Trending

Indian Railway News: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପୁଣି ଥରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:20 PM IST

Indian Railway News: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପୁଣି ଥରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ ମିଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ରେଳବାଇର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ନାହିଁ ବରଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରେଳବାଇ ତତପରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ଆଦିତ୍ୟ ଡିଡୱାନିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ 'X'ରେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ପୋକର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ ମିଳିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସମାନ କୋଚରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା କୋଚରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଭୟରେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାମଲା ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, IRCTC (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍) ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ M/S ବୃନ୍ଦାବନ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ (RK ଗ୍ରୁପ୍) ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବହେଳାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି, (IRCTC) ଆଇଆରସିଟିସି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।

ରୋଷେଇ ଘର ସିଲ୍, ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର:

କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ, (IRCTC) ଆରଆରସିଟିସି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ, ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନରେ ଏପରି ଭୁଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

 

Narmada Behera

