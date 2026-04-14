Zee OdishaOdisha Trending

IRCTC New Feature: ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ

IRCTC iPay Benefits: ଅନେକ ଲୋକ IRCTC ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ କାରଣରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇନଥିଲା? ତେବେ ଏହି ଖବର ପଢନ୍ତୁ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:51 PM IST

IRCTC AutoPay Feature: ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାରେ ଏକ ହତାଶାଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସିଟ୍ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ IRCTC ଫିଚର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନକରି ପୂର୍ବରୁ ଡେବିଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମାନ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ।

ଏହି ଫିଚରକୁ 'ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁକିଂ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ' କୁହାଯାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ କଟାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ଶେଷ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ - ଯେପରିକି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେଲେ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁକିଂ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନ ହୋଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ଫିଚର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ 'IRCTC iPay' କୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ଭଳି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ।

ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ 'IRCTC iPay' ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିପାରିବେ । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୁଏ - ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ସଫଳତାର ସହ ବୁକ୍ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କେବଳ 'ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ / ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯେହେତୁ ଆପଣ iPay ବାଛିଛନ୍ତି, IRCTC ସର୍ଭର ଜାଣିବ ଯେ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ID ସହିତ ଜଡିତ ପାଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁକିଂ ସହିତ ପୂର୍ବ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

