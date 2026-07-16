Add Zee Business As A Preferred Source
App

IRCTC: ଲଞ୍ଚ ହେଲା IRCTCର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ,ଏଣିକି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ!

IRCTC: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର!(IRCTC) ଆଇଆରସିଟିସିରେ ୱେବସାଇଟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଣିକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେନି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 16, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:40 PM IST
IRCTC: ଲଞ୍ଚ ହେଲା IRCTCର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ,ଏଣିକି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ
weather news2 hrs ago
2
Odisha news3 hrs ago
3
Commonwealth Table Tennis Championship 20264:08 AM IST
4
petrol diesel price today3:13 AM IST
5
top 10 news today2:44 AM IST