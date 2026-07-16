IRCTC: ଲଞ୍ଚ ହେଲା IRCTCର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ,ଏଣିକି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ!

IRCTC: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର!(IRCTC) ଆଇଆରସିଟିସିରେ ୱେବସାଇଟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଣିକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେନି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ( CAPTCHA) ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବିଫଳ ଲଗଇନ୍ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା(IRCTC) ଏ-ହାର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ସଫା ଡିଜାଇନ୍, ଦ୍ରୁତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ସହଜ ନେଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ।...
ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଇଆରସିଟିସି ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିଛି। ଟି-କେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏବେ କମ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। (CAPTCHA) ଏବଂ ପପ୍-ଅପ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାସିଂ ବ୍ୟାନରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହା ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ଚୟନର ବିକଳ୍ପ ରହିବ।ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ସହିତ ଦିନ ବାଛିବା ସହଜ ହେବ।
ଏକ ସ୍କ୍ରିନରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ଲିପର୍,(3AC) ଏବଂ(2AC) ସମେତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏ-ବେ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ।
ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ,ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ପୁନଃ-ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ବିବରଣୀ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରି ହେବ।
ନୂତନ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରଥମେ,https://www.irctc.co.in/nget/train-search କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ର ହୋମପେଜ୍ରେ, ଆପଣ (Explore Beta Now) ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂତନ (IRCTC) ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ ଯିବେ।
ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଟା ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରବେଶ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମତାମତ ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏବଂ ତା’ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ନୂତନ (IRCTC) ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ ଯେ, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ,ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ ୩୨,୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବ। ଏକକାଳୀନ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। (PNR) ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୪୦୦,୦୦୦ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୪ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏହା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋଡ୍, ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯାହା ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ, (IRCTC) ରେଳବାଇର ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ (PRE)କୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ।