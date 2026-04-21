IRCTC Vikalp Scheme: ଦୂର ହେଲା 'ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ' ଚିନ୍ତା, ଏପରି ପାଆନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ

IRCTC Vikalp Scheme: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ଓ୍ବେଟିଂଙ୍ଗ୍ ତାଲିକାରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ (IRCTC) ଆଇଆରସିଟିସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟିପି ବିକଳ୍ପ" (IRCTC's special 'Opt-Vikalp' feature)ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଟିକେଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସିଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ(feature) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ଫିଚର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏ-ବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ।
(IRCTC's 'Opt-Vikalp) ଆଇଆରସିଟିସିର ଓଟିପି ବିକଳ୍ପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ?
ଓଟିପି ବିକଳ୍ପ ଫିଚର IRCTC ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ଫିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଟିକେଟ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ରହିଥାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଫିଚର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ରୁଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଫିଚରକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପରେ,ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାନ ରୁଟରେ ଟ୍ରେନଗୁଡିକରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ଖୋଜିଥାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଏକ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର PNR ସେହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଫିଚର ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ଫିଚର ଏକ ସିଟ୍ କନଫର୍ମ କରେ ନାହିଁ ସତ ହେଲେ, ସିଟ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥାଏ।
ଏହି ଫିଚର କିପରି କାମ କରେ?
ଚାର୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ,ତେବେ ଏହା ସମାନ ରୁଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଏକ ସିଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ଏକ ସିଟ୍ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର PNR ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା PNR ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରାଯାଏ।
ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଫିଚରକୁ କିପରି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ?
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଏହି ଫିଚର୍ସକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ସହିତ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରୀ ବିବରଣୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ।'Other Preferences section" ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଓପିଟି ବିକଳ୍ପ ବାକ୍ସ ଦେଖିବେ। ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ଅପିଟି ଫିଚର୍ସକୁ କିପରି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଫିଚର୍ସକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତେବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, (IRCTC) ଆପରେ "ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ହିଷ୍ଟି" କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଫିଚର୍ସକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଉପରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରେ "Opt Vikalp" ଫିଚର ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ ଖୋଲିବ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମାନ ରୁଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିରୁ, ଇଚ୍ଛିତ ତାଲିକା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।