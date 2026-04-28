Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3196488
Aadhaar Card: ଆଧାର କାର୍ଡ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ କି? UIDAI ଦୂର କଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ

Aadhaar Card: ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ରଖନ୍ତି ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ ନୁହେଁ । UIDAI ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:49 PM IST

Trending Photos

Aadhaar Card: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ହେଉ ଅବା ନୂଆ SIM କାର୍ଡ କିଣିବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଆସୁଛି ​​ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମର ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ, UIDAI ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏନି ।

UIDAI ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଆଧାର ଏକ "ପରିଚୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ"। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍-ଆଧାରିତ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମ-ଘୋଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଧାର ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ (ଯେପରିକି ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା କିମ୍ବା ପେନସନ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବା) ଜନ୍ମ ତାରିଖର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଇ-ଆଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, "ଆଧାର ହେଉଛି ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ, ନାଗରିକତା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନୁହେଁ।" ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ବୈଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ନ ରହନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? 
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 'ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର', ଯାହା ପୌର ନିଗମ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କସିଟ୍ କିମ୍ବା ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥାଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି।

ଏହି ସୂଚନା ଜାଣିବା ପରେ, ଆପଣ ଆଉ ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇନିଅନ୍ତୁ । ତଥାପି, ପୂର୍ବ ପରି ଆଧାର କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି, ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। କେବଳ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

