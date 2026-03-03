Flights From Dubai: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ...

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଧିରେ ଧିରେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରୁ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ।
Flights From Dubai: ମିଡିଲ-ଇଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଇରାନ ଦୁବାଇ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରୀକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଧିରେ ଧିରେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରୁ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ।
ଏହି ସମୟରେ, ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ, କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Visuals from Kolkata International Airport as several flights have been cancelled due to the Israel-Iran conflict pic.twitter.com/WDVyKscGit
— ANI (@ANI) March 3, 2026