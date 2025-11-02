Advertisement
ISRO ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ, ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କଲା 'ବାହୁବଳୀ'ସାଟେଲାଇଟ୍

ISRO ଏହାର ବାହୁବଳୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। CMS-03 ନାମକ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏକ LVM3-M5 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏହାକୁ "ବାହୁବଳୀ" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:01 PM IST

ISRO ଏହାର ବାହୁବଳୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। CMS-03 ନାମକ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏକ LVM3-M5 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ "ବାହୁବଳୀ" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ୪୪୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀରୁ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ୍ (GTO)କୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍।

୨୪ ଘଣ୍ଟାର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ପରେ ୪୩.୫ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ରକେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୨୬ ରେ ମହାକାଶ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଚେନ୍ନାଇରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରୋର ଏକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୧୬ ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ରକେଟ୍ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଉପଗ୍ରହରୁ ସଫଳତାର ସହ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି।

ISRO ଅନୁଯାୟୀ, LVM3 (ଲଞ୍ଚ ଯାନ ମାର୍କ-3) ଏକ ନୂତନ ଭାରୀ-ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ। ଏହାକୁ GTOରେ ୪୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ମହାକାଶଯାନକୁ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ଦୁଇଟି ସଲିଡ୍ ମୋଟର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍-ଅନ୍ (S200), ଏକ ତରଳ ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟ କୋର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ (L110) ଏବଂ ଏକ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ (C25) ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ତିନି-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ, GTOରେ ୪୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ISROକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। LVM3 - ଯାହାକୁ ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (GSLV) Mk3 ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।

Jagdish Barik

