Jagdeep Dhankhar News: ଇସ୍ତଫା ପରେ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଧନଖର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ?

Jagdeep Dhankhar News: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ସମ୍ପ୍ରତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରଠାରୁ ଧନଖରଙ୍କୁ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।
Jagdeep Dhankhar News: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏବେ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୯୯୩ ରୁ ୧୯୯୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଶନଗଡ଼ ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରେ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୪୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ୧୯୮୯ ରୁ ୧୯୯୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସରକାରରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଧନଖର ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ରାଜଭବନର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଧନଖରଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।
ଧନଖର କେଉଁଠି?
ଗତ ମାସରେ ହଠାତ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଗଦୀପ ଧନଖର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧନଖର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସୌଖିନ ଭାବରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଧନଖର ହଠାତ୍ ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।