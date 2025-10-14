Jaisalmer Bus Fire Accident: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ୫୭ ଜଣ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦-୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି।
Jaisalmer Bus Fire Accident: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ୫୭ ଜଣ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦-୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଘରୋଇ ବସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୈସଲମେରରୁ ଯୋଧପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଥଇୟତ ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ ଟି ଜୈସଲମେର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଥାଇୟାତ୍ ସାମରିକ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁର ଏକ ମେଘ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ରୁ ଡେଇଁ ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ସଫା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାହା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
