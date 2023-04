Jammu and Kashmir: ପୁଞ୍ଚର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସେନା ଗାଡିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ; ୫ ସୈନିକ ସହିଦ

Army Truck Catch Fire in Poonch: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ଏକ ସେନା ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଟ୍ଟ ଦୁରିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗି ପରେ କିଛି ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିଆଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟେଣ୍ଡର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ନିଆଁଟି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି ଓ ସେନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ​​ପୁଞ୍ଚ ଠାରୁ ତାହା ୯୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅଂଚଳ ଅଟେ ।

Sad news. 4 Army soldiers feared dead as an Army truck catches fire at Pooch Rajouri National Highway in Jammu & Kashmir near Tota Gali. Fire likely due to lightening strike. More official details are awaited. pic.twitter.com/kjwDvhbcWP

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 20, 2023