Dharmendra Pradhan Resignation: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବିରତ ପ୍ରୟାସର ବିଜୟ। ଏ-ନେଇ ସେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଯୁବପିଢି(Gen-Z)ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶସାରା ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ।"
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
1. Dharmedra Pradhan must resign ✅
2. 1 crore to the families of all students who died by suicide - PENDING
3. No action against any of the student protesters - PENDING
: CJP Chief
୨୬ ଦିନର ଉପବାସ ପରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ୨୬ ଦିନର ଉପବାସ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଏକ କପରେ ଜୁସ୍ ପିଆଇ ତାଙ୍କର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।