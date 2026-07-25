Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Dharmendra Pradhan Resignation:ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋନମ ଓ଼୍ବାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୋଇଛି ବିଜୟ

Dharmendra Pradhan Resignation:ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋନମ ଓ଼୍ବାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୋଇଛି ବିଜୟ

Dharmendra Pradhan Resignation: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌। ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 25, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:30 PM IST
Dharmendra Pradhan Resignation:ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋନମ ଓ଼୍ବାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୋଇଛି ବିଜୟ
Image Credit: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋନମ ଓ଼୍ବାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋନମ ଓ଼୍ବାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବ
Dharmendra Pradhan Resignation1 hr ago
2
CJP2 hrs ago
3
dharmendra pradhan resigns2 hrs ago
4
CJP protest6:59 AM IST
5
Mohan Bhagwat5:47 AM IST