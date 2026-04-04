Jatra Controversy: ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ଯାତ୍ରା ବିବାଦ, ଦୁଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା

Jatra Controversy: ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ସମାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ସମାନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ଯାତ୍ରା ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତା ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ ନାହିଁ।
" ଅଭିନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବାର କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ତଥାପି, ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି,ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆୟୋଜକ ତଥା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ଦଳ ସଂଗଠକ ଭାନୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। "ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମ ସଂଗଠନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆମ ସହିତ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତଥାପି, ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହା କରିବୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି।
