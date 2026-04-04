Jatra Controversy: ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ଯାତ୍ରା ବିବାଦ, ଦୁଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3165424
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:11 PM IST

Trending Photos

Jatra Controversy: ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ସମାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ସମାନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ଯାତ୍ରା ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତା ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ ନାହିଁ।

" ଅଭିନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବାର କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ତଥାପି, ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି,ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆୟୋଜକ ତଥା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ଦଳ ସଂଗଠକ ଭାନୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। "ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମ ସଂଗଠନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆମ ସହିତ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତଥାପି, ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହା କରିବୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି।

Also Read: Petrol Buy Limits: ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ଲିମିଟ୍ ଲକ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କିଣିପାରିବେ ତେଲ?

Also read: Varun Dhawan: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ଝିଅକୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Jatra Dispute
Jatra Controversy: ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ଯାତ୍ରା ବିବାଦ, ଦୁଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା
Odisha news
Odisha News: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଡି ଛୁଆଁଇଲେ ମ
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଏପ୍ରିଲର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ, କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତ
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛ...
healthy sleep
Healthy Sleep:ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ