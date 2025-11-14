Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3002356
Zee OdishaOdisha Trending

ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ

ପ୍ରତିଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ   ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଓ ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୟର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:16 AM IST
  • ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଏହା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଜିତ ଅଛି। ଏହା ମୋହନ ମାଝିଙ୍କର ଜିତ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଜିତ ଅଛି’। 

Trending Photos

ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତିଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ   ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଓ ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୟର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।  ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଏ ବିଜୟକୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଲୋକଙ୍କ ଜିତ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ଓ ସମାଜର ଜିତ। ଏହା  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜିତ ’।  ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାହାଠୁ ଅଧିକ େମା ଉପରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯାଏ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛଳନା କରିଥିବା କହିଥିଲେ।  ଜୟଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ୧୧ ତାରିଖଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଅଜାଡ଼ିଥିଲେ ଆଜି ତାହାର ଗଣତି ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଜୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଥିଲା। ଏପରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ କହିଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିବା ଏବେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ଏବଂ ବିଜେପି ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ବିନା କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟରେ ଜୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଜୟଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଛରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହ ଡୀଲ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଜେଡି  ନେତା ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି।

ଯଦି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ବର୍ଷକ ଭିତରେ କିପରି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bihar Election 2025
‘ପଲ୍ଟୁ ରାମ’ଙ୍କୁ ବିହାରର ଭରସା: ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପସନ୍ଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
Delhi blast
Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,ଭାଙ୍ଗାଗଲା ଆତଙ୍କ
Nuapada By Poll
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ
Nuapada Poll Counting
ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ: ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା
Nuapada By Poll
ଜୟ ଆଗରେ, ବିଜେଡି ତୃତୀୟ: ଟକ୍କର ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସ