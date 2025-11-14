ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ

ପ୍ରତିଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଓ ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୟର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋ
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତିଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆହୁରି ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଓ ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୟର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଏ ବିଜୟକୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ ଲୋକଙ୍କ ଜିତ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ଓ ସମାଜର ଜିତ। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜିତ ’। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାହାଠୁ ଅଧିକ େମା ଉପରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯାଏ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛଳନା କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ଜୟଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ୧୧ ତାରିଖଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଅଜାଡ଼ିଥିଲେ ଆଜି ତାହାର ଗଣତି ଚାଲିଛି।
ଜୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଥିଲା। ଏପରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ କହିଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିବା ଏବେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ଏବଂ ବିଜେପି ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ବିନା କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟରେ ଜୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଜୟଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଛରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହ ଡୀଲ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି।
ଯଦି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ବର୍ଷକ ଭିତରେ କିପରି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।