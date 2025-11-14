ନୂଆପଡ଼ାର ନୂଆ ନେତା- ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ୮୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହେଲେ ବିଜୟୀ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ୮୩ ହଜାର ୭୪୮ ଭୋଟରେ ଜୟ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜୟ। ଏହାକୁ ବିଜେପିର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କୁ ଜୟ ଭେଟି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ଆସନଟି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିଥିଲା। ଜୟଙକ୍ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଫଳରେ ବିଜେପତର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ୭୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି େଗାଟିଏ ଆସନ ତଳକୁ ଖସି ୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଧି ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଏଥିଲାଗି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୮୬୯ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝି ୪୦ ହଜାର ୧୨୧ ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ୩୮ ହଜାର ୪୦୮ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ ୨୯ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଓ୍ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟ ଗଣତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟକୁ ଗଣା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ ଗଣା ଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ୨୫୧ ବ୍ୟାଲଟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୨୪୫ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଡାକଯୋଗେ ୨୧୪ ବ୍ୟାଲଟରୁ ୪୧ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ୩୫୮ଟି ବୁଥରୁ ଆସିଥିବା ଇଭିଏମ୍କୁ ଗଣାଯାଇଥିଲା। ୧୪ଟି ଟେବଲରେ ଗଣତା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପକେଟରେ ଭୋଟ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜୟ ୧ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ଭୋଟ ଟପିଥିଲେ। ବାପା ଯାହା କରି ନଥିଲେ ତାହା ଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜୟ। ଏହାକୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଜିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଥିବା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଜୟ ଶପଥ ନେଇ ପ୍ରଥମକରି ବିଧାନସଭା ମାଡ଼ିପାରନ୍ତି।