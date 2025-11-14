ଜୟ ଆଗରେ, ବିଜେଡି ତୃତୀୟ: ଟକ୍କର ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝିଙ୍କଠାରୁ ଜୟ ୧୨୩୧୫ େଭାଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସମୁଦାୟ ୨୬ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଣତି ଶେଷ ହେବ େବାଲି ପୂର୍ବରୁ ଜିଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣତି।
ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା, ବିଜେପି ୪୫୩୩ ବିଜେଡି ୯୬୩, କଂଗ୍ରେସ ୨୫୫୮ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମୋଟ ୧୮୯୦୩ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ୬୦୮୮ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ୫୩୨୦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୧୨୩୧୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି।