Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3011432
Zee OdishaOdisha Trending

ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ  ତାଙ୍କୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମାଆ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟ ବି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 20, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ  ତାଙ୍କୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମାଆ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସନ୍ତା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବେ। ବାପା ରାକିଶୋର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସେ ଶପଥପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରକୁ ବାଛିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟଙ୍କ ମା’। ବାପାଙ୍କ ନାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାର ତତ୍‍କାଳୀନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୪ ତାରିଖରେ ଢୋଲକିଆ ୮୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୮୩.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜୀକୃତ ୨,୫୪,୪୯୭ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୫୮ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧,୦୩,୮୧୭ ପୁରୁଷ, ୧,୦୮,୫୬୩ ମହିଳା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ସମେତ ୨,୧୨,୩୮୦ ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Jay Dholkia
ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
congress politics
କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ ପୁଲିସ ସହ ଦୋସ୍ତି ଭଳି ଭୟଙ୍କର!
Odisha news
Odisha News: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଜବତ, ଜଣେ ଅଟକ
Odisha news
Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବଦୀପାବଳି ନୀତି ଆରମ୍ଭ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍