Zee OdishaOdisha Trending

JEE Admit Card: ଜାରି ହେଲା ଜେଇଇ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼...

JEE Admit Card: ଜାତୀୟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଏପ୍ରିଲ ୨ ରୁ ୪ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପାଇଁ JEE ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୬ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଏଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NTA JEE ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ jeemain.nta.nic.in ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:36 PM IST

ଏପ୍ରିଲ ୨ ଏବଂ ୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପେପର୍ I ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ - ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ ୯ ରୁ ୧୨ ଟା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ବାରକୋଡ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିବା ଉଚିତ।

JEE ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ 2026 ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍:https://examinationservices.nic.in/AdmitCardService/AdmitCardJEE26S2/Login

JEE ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ 2026: କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ
ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଟେପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ।

୧. NTA JEE ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ jeemain.nta.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।

୨. ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଥିବା JEE ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୬ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

୩. ଏକ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ।

୪. ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ।

୫. ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

୬. ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ହାର୍ଡ କପି ରଖନ୍ତୁ।

ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ JEE (ମୁଖ୍ୟ) - ୨୦୨୬ ଅଧିବେଶନ ୨ (ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬) ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ୦୧୧-୪୦୭୫୯୦୦୦ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା jeemain@nta.ac.in ରେ ଇ-ମେଲ୍ କରିପାରିବେ।

ଯଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା, JEE (ମୁଖ୍ୟ) ଦୁଇଟି ପତ୍ର ନେଇ ଗଠିତ। NIT, IIIT, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (CFTI) ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିପ୍ରାପ୍ତ / ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ / ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପେପର ୧ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। JEE (ମୁଖ୍ୟ) ହେଉଛି JEE (ଉନ୍ନତ) ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା IIT ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। JEE (ମୁଖ୍ୟ) ପେପର ୨ ଦେଶରେ B. Arch ଏବଂ B. ଯୋଜନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
Naveen Patnaik: କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି
Odisha news
ଲାବୋ ଡାଇଗୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି , ଚୋରି ବେଳର CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..
Bengali Actor
Actor Death: ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା..
New rules
ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଦରମା ନିୟମ ଠାରୁ ନେଇ LPG, Tax, HRA, Pan ସବୁକିଛି
Nitish Kumar Resignation
Nitish Kumar resignation: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର