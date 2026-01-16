Advertisement
JEE Main: ଏନ୍‍ଟିଏର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଜେଇଇ ମେନ ପରୀକ୍ଷା

 |Last Updated: Jan 16, 2026, 08:51 AM IST

|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:51 AM IST
  କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରିଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନ ଏନ୍‍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।  ଏହି ସୂଚନାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍‍ କରି ଜାଣି ହେବ। 

JEE Main: ଏନ୍‍ଟିଏର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଜେଇଇ ମେନ ପରୀକ୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏଜେନ୍ସି (ଏନ୍‍ଟିଏ) ପକ୍ଷରୁ ଜେଇଇ ମେନ ୨୦୨୬ ସେସନ-୧ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେହି ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତା ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରିଖରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏନ୍‍ଟିଏ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏନ୍‍ଟିଏ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

 କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରିଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନ ଏନ୍‍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।  ଏହି ସୂଚନାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍‍ କରି ଜାଣି ହେବ। 

ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ  ଜେଇି ମେନ ୨୦୨୬ର ସେସନ-୧ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏନ୍‍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ, ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଟିଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍‍ଟିଏ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ:

ଏକ୍ସ (X/Twitter): @NTA_Helpdesk  

ଇ-ମେଲ୍: jeemain@nta.ac.in  

ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର: 011-40759000  

 ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଆଇଆଇଟି, ଏନ୍‍ଆଇଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

