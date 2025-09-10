CP Radhakrishnan: ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ନା ସଂଯୋଗ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ

President and Vice President coincidence: ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦେଶର ୧୫ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଜୟ ସହିତ ଦେଶର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
CP Radhakrishnan: ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଦେଶର ୧୫ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ୧୫୨ ଭୋଟର ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମୋଟ ୪୫୨ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯାହା ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୩୮୫ ଭୋଟ ଅପେକ୍ଷା ୬୭ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ କି ରେଡ୍ଡି ୩୦୦ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ରହିଛି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଜୟ ସହିତ ଦେଶର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୯ମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ରାଜ୍ୟର ୧୧ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ୧ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ୧୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ହିଁ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସେ ୩୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧ ବର୍ଷ ୫ ମାସ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରେ ରହିଥିଲେ।