Jio Plan: କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୮୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଲାଭ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍

ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାନରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ୧ ଟଙ୍କା। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:39 PM IST

Jio Plan: କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୮୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଲାଭ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍

Jio Prepaid Plan: ଯଦି ଆପଣ ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା ପ୍ଲାନ ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାନ ଖୋଜିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ୮4 ଦିନର ବୈଧତା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ଲାନ କଲିଙ୍ଗ ଏବଂ SMS ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପ୍ରିପେଡ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ଲାନ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଦେଇଥାଏ।

ଜିଓ ୪୪୮ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ଆପଣ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ହଜାର SMS ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ଲାନ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଡାଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭଏସ୍-କଲ୍ ପ୍ଲାନ। ଏହି ପ୍ଲାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କଲିଂ ଏବଂ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ ଆପଣାଇ ପାରିବେ । ଏହି ପ୍ଲାନ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରିକି Jio TV ଏବଂ Jio AI Cloud ପାଇଁ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍।

ସେହିପରି ଏୟାରଟେଲ ୪୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ 4GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ସହ ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନରେ Google One (30GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍), Jio Hotstar Mobile ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ, ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା, Airtel Extreme Play ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମାଗଣା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ Apple Music ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାନରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ୧ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ବୈଧତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଚୟନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାରଟେଲର ୪୪୯ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ୪୪୮ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ।

